Mit insgesamt 90 Einsatzkräften hat die Feuerwehr in Warendorf vergeblich nach einem Schwimmer gesucht, der in einem See angeblich untergegangen sein soll. "Wir gehen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass sich niemand im Wasser befunden hat", sagte Einsatzleiter Patrick Hillebrand am Mittwochmorgen über die Suchaktion am Vortag. Ein "Restrisiko" gebe es aber immer, räumte er ein. Sechs Boote - eins davon mit Sonar ausgestattet -, eine Drohne und ein Hubschrauber suchten den Feldmarksee ab, der bei Badegästen beliebt ist. Menschen am Ufer vermeinten den Notfall gesehen zu haben und riefen die Feuerwehr.