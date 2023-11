Vier Menschen sind bei einer Familienfeier in Gütersloh durch eine Verpuffung an einem Holzkohlegrill verletzt worden. Dies bestätigte am Sonntagmittag ein Sprecher der Polizei Gütersloh. Zwei Männer im Alter von 31 und 33 Jahren seien infolge der Verpuffung am Samstagabend schwer verletzt worden, eine 30-Jährige leicht. Eine 26-jährige Frau erlitt nach Angaben des Polizeisprechers einen Schock. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, werde noch ermittelt, schrieb die Polizei Gütersloh.