Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Kleve ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Der 30-Jährige starb nach seiner Rettung aus der Brandwohnung an seinen Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei am Abend mitteilte. Eine Anwohnerin hatte am Dienstagnachmittag die Rettungskräfte alarmiert.

Laut Angaben der Polizei musste der 30-Jährige von der Feuerwehr aus seiner Wohnung gerettet und reanimiert werden. Die anderen Bewohner des Hauses konnten sich demnach selbst in Sicherheit bringen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am frühen Abend an seinen schweren Verletzungen starb, wie die Beamten weiter mitteilten. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

