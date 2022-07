Ein 15 Jahre alter Junge ist am Dienstagabend tot in einem Badesee bei Kerken am Niederrhein entdeckt worden. Nachdem der Junge am späten Nachmittag vermisst gemeldet wurde, sei eine Suchaktion gestartet worden, teilte die Polizei in Kleve am Mittwoch mit. Das Bad sei geräumt worden. Nach dem Kind suchten die Polizei mit einem Hubschrauber, die DLRG sowie die Feuerwehr. Knapp fünf Stunden später, um 22.25 Uhr, wurde der 15-Jährige leblos im Wasser gefunden. Notfallseelsorger und Mitarbeiter des Opferschutzes betreuten Angehörige.