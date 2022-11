Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstagabend in Herne entschärft worden. Alle Sperrmaßnahmen seien damit aufgehoben, teilte die Stadt mit. Etwa 1500 Menschen waren zuvor im näheren Umkreis des Fundorts der 250-Kilogramm schweren Fliegerbombe evakuiert worden. Der Blindgänger war bei einer Bohrlochdetektion am Dienstag in der Nähe einer Schule und eines Krankenhauses entdeckt worden.