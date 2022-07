Die Feuerwehr ist am Montag zu einem Großeinsatz in einem Familienbad in Lüdenscheid ausgerückt, weil mehrere junge Badegäste über Husten und Atemwegsreizungen geklagt haben. Sechs Kinder und Jugendliche seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Leiter der Lüdenscheider Feuerwehr, Christopher Rehnert. Sie seien aber nur leicht verletzt worden.