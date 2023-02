Die Entschärfung einer am Morgen entdeckten Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Köln-Lindenthal ist am Donnerstagabend erfolgreich durchgeführt worden. Ein Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Düsseldorf habe Entwarnung gegeben. "Die britische Fünf-Zentner-Bombe, die am Morgen bei Bauarbeiten an der Gronewaldstrasse in der Nähe des Rosengartens gefunden worden war, wurde entschärft", teilte die Stadt Köln mit.