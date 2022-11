Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus im münsterländischen Beckum (Kreis Warendorf) ist in der Nacht zum Samstag ein Bewohner verletzt worden. Der 48-Jährige habe Verletzungen durch die Hitzeentwicklung erlitten und sei ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher. "Wir ermitteln in alle Richtungen, gehen aber von einem Unfall aus", sagte er.