Wegen einer herrenlosen Reisetasche im Gebäude ist der Flughafen Weeze am Niederrhein am Mittwochnachmittag geräumt worden. Nach Untersuchung und Begutachtung der Tasche durch einen Experten sei sie jedoch als ungefährlich eingestuft worden, teilte die Polizei mit. Der zeitweise ruhende Flugbetrieb sei gegen 18 Uhr wieder aufgenommen worden. Etwa 200 auf Abfertigung wartende Passagiere seien bis dahin außerhalb des Terminals betreut worden. Fluggäste in drei zwischenzeitlich gelandeten Flugzeugen, die abseits vom Terminal abgestellt worden waren, mussten bis zur Entwarnung in den Flugzeugen bleiben.