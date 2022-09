Ein Heißluftballon mit 15 Menschen an Bord ist nahe Hattingen bei Wuppertal notgelandet. Die Passagiere machten durch Hilferufe bei der Landung Passanten auf sich aufmerksam, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Rettungskräfte bei dem Vorfall am Sonntagabend eintrafen, sei der Ballon bereits im Innenhof eines Gewerbeparks gelandet. Helfer am Boden hatten mit Leinen aus dem Ballon die sichere Landung unterstützt, wobei sich eine Helferin leicht an der Hand verletzt habe. Zur Frage, warum die Notlandung notwendig geworden war, gab es zunächst keine Angaben.