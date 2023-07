In Solingen ist am frühen Dienstagmorgen im Gebiet des Stadtteils Ohligs der Strom ausgefallen. Auch eine Klinik war betroffen, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Patienten mussten den Angaben nach aber nicht evakuiert werden, der Stromausfall dort war nur kurz. Die Ursache des Ausfalls war zunächst unklar. Die Feuerwehr konnte ihren Einsatz noch am Morgen beenden, wie es weiter hieß. Der Strom im betroffenen Gebiet fließe wieder.