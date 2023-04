Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonntagabend in Leverkusen zehn Menschen verletzt worden, sechs von ihnen schwer. Ein SUV und ein Taxi seien auf einer Kreuzung im Stadtteil Rheindorf kollidiert, berichtete die Kölner Polizei am Montag. Die 37-jährige SUV-Fahrerin und ihr neunjähriges Kind sowie vier Insassen des Taxis wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Drei weitere Kinder im SUV und der Taxifahrer kamen mit leichten Verletzungen davon.