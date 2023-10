Ein streitendes Pärchen hat in Kleve versehentlich einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, ging bereits am vergangenen Mittwoch ein automatischer Notruf bei der Leitstelle ein - das passiert bisweilen dank einer Handy-Funktion, die Menschen nach einem Unfall helfen soll. Kurz war ein weinender Mensch zu hören, dann brach die Verbindung ab.

Ein streitendes Pärchen hat in Kleve versehentlich einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, ging bereits am vergangenen Mittwoch ein automatischer Notruf bei der Leitstelle ein - das passiert bisweilen dank einer Handy-Funktion, die Menschen nach einem Unfall helfen soll. Kurz war ein weinender Mensch zu hören, dann brach die Verbindung ab.

In Erwartung eines Autounfalls eilte die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und insgesamt etwa 45 Einsatzkräften zum übermittelten Handy-Standort aus. Doch dort fanden sie keine verunfallten Autos, sondern nur ein Pärchen, das gestritten hatte. Einer der beiden hatte sein Handy so heftig zu Boden geworfen, dass es den automatischen Notruf abgesetzt hatte. Das Weinen, das die Feuerwehr kurz am Telefon gehört hatte, lag am Streit und nicht an Unfall-Verletzungen. Die Feuerwehr brach ihren Einsatz daraufhin ab.

Feuerwehr-Mitteilung