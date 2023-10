Der Terrorangriff der Hamas in Israel hat auch die Stimmung in Deutschland angeheizt. Nun gibt es eine Debatte um Rechtsmittel gegen Unterstützer der Hamas.

Der Großangriff der islamistischen Hamas in Israel hat eine Debatte über den Umgang mit Unterstützern der palästinensischen Terrororganisation in Deutschland entfacht. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) sieht für eine Ausweisung von in Deutschland lebenden Hamas-Aktivisten hohe Hürden.

"Sie können nur jemanden ausweisen, wenn Sie ihm konkret nachweisen, dass er straffällig geworden ist", sagte Reul am späten Montagabend im ZDF-"heute journal update". "Und sie müssen ein Land haben, das es aufnimmt", betonte der CDU-Politiker. "Also so einfach ist das nicht."

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte sich für die Ausweisung von Unterstützern der Hamas aus Deutschland ausgesprochen und angekündigt, alle rechtlichen Möglichkeiten dafür zu nutzen.

Hunderte von Terroristen waren am 7. Oktober im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas in einem Überraschungsangriff über die Grenze nach Israel gekommen und hatten ein Blutbad angerichtet. Israel greift seither Ziele im Gazastreifen an.

Ein Verbot von pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland hielt Reul ebenfalls für juristisch schwer umsetzbar. Das Recht der freien Meinungsäußerung sei ein hohes Gut in Deutschland. Es müsse "schon viel passieren", bis hierzulande eine Demonstration verboten werde. Selbst wenn es die "schrägste, verrückteste und bekloppteste Meinung" sei, könnten Menschen an ihren Äußerungen nur gehindert werden, wenn damit die öffentliche Sicherheit oder andere Menschen gefährdet würden. Und das müsse bewiesen werden.

Mit Stand Montag (16. Oktober) hatte es in Zusammenhang mit dem aktuellen Kriegsgeschehen in Israel in NRW laut einem Bericht Reuls für den Innenausschuss des Landtags insgesamt 47 pro-israelische und 19 pro-palästinensische Veranstaltungen gegeben. Hierbei seien "vereinzelte Straftatbestände festgestellt" worden, zu denen strafrechtliche Prüfungen oder Strafverfahren eingeleitet wurden.

Aufgrund des "hohen Emotionalisierungspotentials" der aktuellen Geschehnisse in Israel sei mit einem "weiter ansteigenden Versammlungsaufkommen" sowohl durch pro-israelische als auch pro-palästinensische Gruppierungen zu rechnen, hieß es weiter.

Die Bedrohungslage in Deutschland nach dem Großangriff der Hamas in Israel bezeichnete Reul im ZDF als "abstrakt sehr hoch". Konkret gebe es zwar "keine Hinweise darauf, dass irgendwo irgendwer was ganz Konkretes plant." Aber abstrakt sei die Bedrohungslage weiter hoch. "Und das heißt, sie kann jederzeit explodieren."

In dem Bericht Reuls für den Landtag heißt es: "Zum jetzigen Zeitpunkt liegen auf Grundlage der Gefährdungsbewertung der Sicherheitsbehörden des Bundes sowie des Landes Nordrhein-Westfalens keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr für israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland vor." Dennoch bestehe "aktuell bundesweit eine abstrakte höhere Gefahr".

Seit dem Hamas-Angriff in Israel wurde die Polizeipräsenz an allen jüdischen Einrichtungen verstärkt. An mehr als 30 herausragenden jüdischen Objekten in NRW seien Objektschutzmaßnahmen "rund um die Uhr" veranlasst worden.

Auch Verbote radikaler Vereine reichen nach Ansicht Reuls allein nicht aus, denn die Vereine könnten sich unter einem anderen Namen wieder organisieren. Viel wichtiger sei es, ganz konkrete Personen im Auge zu behalten, sagte er im ZDF. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte Betätigungsverbote für die Hamas und das palästinensische Netzwerk Samidoun angekündigt.

Bericht für den Landtag