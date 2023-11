In den Krankenhäusern von Nordrhein-Westfalen sind auch im vergangenen Jahr deutlich weniger Patienten stationär behandelt worden als vor der Pandemie. Landesweit haben knapp 4,1 Millionen Menschen 2022 ein Krankenhaus nach vollstationärer Behandlung verlassen, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mit. Das waren zwar gut 10.000 mehr Patienten als im Jahr 2021, aber gut 567.000 Patienten weniger als noch im Jahr 2019.