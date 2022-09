Nur mit einer erfolgreichen Transformation der Stahl- und Metallindustrie sind nach Auffassung von Mona Neubauer (Grüne) die Klimaschutzziele in Nordrhein-Westfalen, Deutschland und der Europäischen Union (EU) zu erreichen. Das sagte die NRW-Wirtschaftministerin am Samstag auf der Bezirkskonferenz der IG Metall Nordrhein-Westfalen am Samstag in Düsseldorf. "Für die Bewältigung brauchen wir starke Partnerinnen und Partner. Nur gemeinsam können wir dafür sorgen, dass unser Land ein zukunftsfähiger Industriestandort mit sicheren Arbeitsplätzen bleibt", sagte Neubauer, die auch für den Klimaschutz verantwortlich ist.