Rund 60 Feuerwehrkräfte haben die Flammen eines brennenden Dachstuhls in Marienheide (Oberbergischer Kreis) gelöscht. Warum das Dach des Gebäudes Feuer fing, war noch unklar, wie die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte. Demnach verletzte sich bei dem Brand am Mittwochabend niemand. Die Löscharbeiten dauerten den Angaben nach die gesamte Nacht bis in die Morgenstunden. Das Gebäude sei vorerst nicht zu bewohnen. Die Besitzer und Mieter seien bei Bekannten untergekommen.