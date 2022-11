Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Wipperfürth (Oberbergischer Kreis) sind nach ersten Schätzungen mehrere Hunderttausend Euro Schaden entstanden. "Das Gebäude war nicht mehr zu retten und ist komplett ausgebrannt", sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Die Flammen breiteten sich vom Dachstuhl auf das gesamte Haus aus. Wie es zu dem Brand am Mittwoch kam, war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand. Die im Haus lebende Familie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.