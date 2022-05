Ein Achtjähriger ist in Waldbröl im Oberbergischen Kreis von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge sei von links kommend auf die Straße gelaufen, als eine Autofahrerin gerade dort unterwegs war, teilte die Polizei mit. Er stieß gegen die linke Front des Wagens und wurde nach dem Unfall am Montagnachmittag mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.