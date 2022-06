Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz auf einem abschüssigen Radweg in Reichshof (Oberbergischer Kreis) lebensgefährlich verletzt. Der 25-Jährige war am Samstagabend zwischen den Ortschaften Odenspiel und Wildbergerhütte unterwegs gewesen, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf dem an der L324 vorbeiführenden Radweg stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.