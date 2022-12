Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Jugendlicher ist in Oberhausen ein 17-Jähriger durch Stiche lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann wurde nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus am Samstagabend notoperiert und befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet, die wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.