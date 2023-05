Ein Mann ist an einem Bahnübergang in Oberhausen von einem Güterzug erfasst und schwer verletzt worden. Er hatte am frühen Montagabend versucht, trotz geschlossener Schranken die Gleise zu überqueren, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach dem Zusammenprall mit dem Zug wurde der Mann ins Gleisbett geschleudert. Per Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme wurden die Gleise gesperrt. Weitere Personen wurden den Angaben nach nicht verletzt.