Beim Aufprall eines Autos gegen einen Baum in Ochtrup sind am Dienstagabend drei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Das Fahrzeug mit den drei Insassen war laut Polizei auf der L510 in Richtung Ochtrup im Kreis Steinfurt unterwegs, als es kurz vor Erreichen der Stadt ein anderes Auto überholte, dabei von der Fahrbahn abkam, einen Zaun durchbrach und gegen den Baum krachte. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.