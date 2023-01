Beim frontalen Zusammenstoß eines Autos und eines Lastwagens zwischen Bilstein und Bonzelerhammer im Sauerland ist der Pkw-Fahrer schwer verletzt worden. Beide Fahrzeuge waren durch die Kollision in einen Graben geschleudert worden, wie die Feuerwehr Lennestadt (Kreis Olpe) am Dienstagabend mitteilte. Der Autofahrer sei dabei "massiv" in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Das Dach musste demnach mit hydraulischem Rettungsgerät entfernt werden. Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Fahrer des voll beladenen Lkw habe nur leichte Verletzungen erlitten. Die genaue Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Die Bundesstraße 55 war über mehrere Stunden voll gesperrt.