Ein 44 Jahre alter Mann hat sich unter Alkoholeinfluss in Delbrück im Kreis Paderborn aufs Rennrad gesetzt - und ist mit einem anderen Radfahrer zusammengeprallt. Beide stürzten, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Der 62 Jahre alte andere Fahrradfahrer sei mit schweren Verletzungen an der Schulter per Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht worden.