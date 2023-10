Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts (LKA) haben am Montag an einer Ausfallstraße im Süden Paderborns einen nicht professionell hergestellten Sprengsatz entschärft. Die Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung (USBV) sei auf dem Dach eines geparkten Autos montiert gewesen, teilte die Polizei in Paderborn mit. Nach der Entschärfung seien das Fahrzeug und der aus zwei Gaskartuschen und elektronischen Bauteilen bestehende Gegenstand sichergestellt worden. Nun würden die Hintergründe ermittelt.