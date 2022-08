Ein Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Borchen lebensgefährlich verletzt worden. Der 31-Jährige sei von Ersthelfern auf der Fahrbahn liegend und nicht ansprechbar gefunden worden, teilte die Polizei mit. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Polizeiangaben zufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt war.