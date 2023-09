Ein herrenloses Schlauchboot in der Lippe hat einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Das orange-graue Boot sei am Freitag auf einer kleinen Insel im Fluss entdeckt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Weil der bei Wassersportlern beliebte Lippesee direkt nebenan liegt und die Hintergründe zunächst völlig unklar waren, suchten die Einsatzkräfte mit großem Aufwand nach möglicherweise verunglückten Insassen.