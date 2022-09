Die Corona-Neuinfektionen sind in Nordrhein-Westfalen erneut gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich am Freitag leicht auf 368,6 - nach einem Wert von 338,6 am Vortag, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Im Wochen-Vergleich fiel das Plus allerdings etwas deutlicher aus: Am 23. September hatte die Inzidenz noch 243,4 betragen. Aktuell liegt NRW aber nach wie vor klar unter dem bundesweiten Wert, der am Freitagmorgen mit 466,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche angegeben wurde.