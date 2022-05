Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen liegt nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) von Mittwoch bei 473. Die NRW-Gesundheitsämter meldeten dem RKI zuletzt 19 561 Neuinfektionen im bevölkerungsreichsten Bundesland. 54 weitere Todesfälle wurden binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Der rückläufige Trend setzt sich fort: Vor vier Wochen hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW noch bei 944,9 Infektionen gelegen. Am Dienstag der vergangenen Woche betrug die Inzidenz 578,0.