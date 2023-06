Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die Einbindung der CDU-Landesverbände bei der Entscheidung über den nächsten Kanzlerkandidaten der Union verlangt. "Sowohl die inhaltliche als auch die personelle Aufstellung ist Sache beider Unionsparteien", sagte der Vorsitzende des mächtigsten CDU-Landesverbands, der selbst als Anwärter gehandelt wird, der "Rheinischen Post" (Freitag). "Es wäre für ein breites Meinungsbild gut, wenn neben dem CSU-Chef und CDU-Bundesvorsitzenden auch die Landesverbände in dem Prozess eine wichtige Rolle spielen."

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die Einbindung der CDU-Landesverbände bei der Entscheidung über den nächsten Kanzlerkandidaten der Union verlangt. "Sowohl die inhaltliche als auch die personelle Aufstellung ist Sache beider Unionsparteien", sagte der Vorsitzende des mächtigsten CDU-Landesverbands, der selbst als Anwärter gehandelt wird, der "Rheinischen Post" (Freitag). "Es wäre für ein breites Meinungsbild gut, wenn neben dem CSU-Chef und CDU-Bundesvorsitzenden auch die Landesverbände in dem Prozess eine wichtige Rolle spielen."

Zu seinen eigenen Ambitionen sagte Wüst: "Meine Aufgaben liegen aktuell in Nordrhein-Westfalen." Auf die Frage nach der Bedeutung des Wortes "aktuell" wich er aus: "Alle Fragen, die darüber hinausgehen, stehen weder in meiner Partei noch in Deutschland gerade an." Die nächste Bundestagwahl findet 2025 statt. Nach dem Willen der CDU-Führung soll die Kandidatenfrage erst nach der Europawahl im Juni nächsten Jahres geklärt werden.