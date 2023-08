NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat auf die Frage nach Ambitionen als CDU-Kanzlerkandidat seine Rolle als Regierungschef in Nordrhein-Westfalen betont. "Ich habe hier eine wunderbare Aufgabe. Und da würde ich gern weiter dran arbeiten", sagte der CDU-Politiker am Sonntag in Düsseldorf im Gespräch mit dem Chefredakteur des Nachrichtenportals The Pioneer, Michael Bröcker.