Der frisch gewählte Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Jochen Ott, hat keine Ambitionen auf den Parteivorsitz der NRW-SPD. Er gehe nicht davon aus, "dass es ein richtiger Weg ist, jetzt in der Situation der SPD alles in einer Hand zu vereinen", sagte Ott am Dienstag in Düsseldorf. Die SPD müsse nun "mit einem starken Team" antreten.