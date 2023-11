Der unter Druck geratene NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) hat Unterstützung von einem seiner Amtsvorgänger erhalten. Limbach wird vorgeworfen, unzulässig in das Besetzungsverfahren für die Spitze des Oberverwaltungsgerichts in Münster eingegriffen zu haben. Wolfgang Gerhards (SPD), NRW-Justizminister von 2002-2005, nahm Limbach am Montag in Schutz.