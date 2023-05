Der drei Jahre alte französische Hengst Angers hat das erste klassische Rennen der deutschen Galopp-Saison für sich entschieden. Im 38. Mehl-Mülhens-Rennen am Pfingstmontag in Köln erwies sich der Hengst unter Jockey Andrea Atzeni als zu stark für die Konkurrenz und siegte nach 1600 Metern eindrucksvoll. Rang zwei in dem mit 153.000 Euro dotierten Rennen ging an den Engländer Finn’s Charm mit Jockey Ioritz Mendizabel vor Dhangadhi mit Rene Piechulek, der als Dritter bestes deutsches Pferd im Neunerfeld war. 100.000 Euro Siegprämie gehen an eine vielköpfige Besitzergemeinschaft in Frankreich.