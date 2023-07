Die Macher des CHIO in Aachen sind an Reitsport-Weltmeisterschaften 2026 interessiert. "Wir sind im Moment im Austausch mit dem Weltverband", bestätigte Birgit Rosenberg der Deutschen Presse-Agentur. Das für Sport zuständige Vorstandsmitglied im Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV) sagte: "Eine WM-Ausrichtung ist grundsätzlich interessant." Es gebe noch mehrere Details zu klären. Zuletzt gab es in Aachen 2006 Weltmeisterschaften in sieben Pferdesport-Disziplinen.