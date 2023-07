Das deutsche Nationalteam hat die Vielseitigkeit beim CHIO in Aachen gewonnen. Das Reit-Quartett um den dreimaligen Olympiasieger Michael Jung setzte sich nach Dressur, Springen und Geländeritt am Samstag vor der US-Mannschaft und Großbritannien durch. In der Einzelwertung gewann die britische Weltmeisterin Yasmin Ingham mit Banzai vor Jung mit Chipmunk, dessen Pferd auf der Strecke ein Hufeisen verloren hatte.