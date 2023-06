Bundestrainer Otto Becker will sich nach dem fünften Platz beim CHIO in Aachen mit der Nominierung für die Europameisterschaft Zeit lassen. "Wir haben noch Zeit", sagte der Coach, der mit dem Abschneiden beim größten Reitturnier der Welt "nicht zufrieden war". Angesichts der Ende August in Mailand beginnenden EM kündigte er an: "Wir werden uns in Ruhe Gedanken machen."