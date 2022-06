Die deutsche Nationalmannschaft hat beim CHIO-Springen Platz eins belegt. Das Team um Europameister André Thieme mit seiner Stute Chakaria gewann am Donnerstagabend in Aachen so souverän, dass der Reiter aus Plau am See in der zweiten Runde nicht mehr antreten musste. Platz zwei ging im fast ausverkauften 40.000-Zuschauer-Stadion an Belgien vor Großbritannien.