Der Direktor der Universitätsklinik Essen, Professor Jochen A. Werner, kritisiert die mangelnde Aufstiegschancen und Berufsperspektiven in den Pflegeberufen. Neben der hohen Arbeitsbelastung seien dies weitere Ursachen für den Pflegenotstand in Deutschland. "Die Perspektive für die Pflegekräfte ist von zentraler Bedeutung für die Zukunft dieses Berufs", sagte Werner der Deutschen Presse-Agentur in Essen.