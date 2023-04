Nach drei Niederlagen ohne eigenes Tor geht RB Leipzig mit einer veränderten taktischen Formation in das Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund. Trainer Marco Rose stellt in der Abwehr auf eine Dreierkette mit Kapitän Willi Orban, Josko Gvardiol und Mohamed Simakan um. Die Nationalspieler Benjamin Henrichs und David Raum kommen als offensive Außenverteidiger zum Einsatz. In der Offensive kommt Dani Olmo zu seinem ersten Startelf-Einsatz seit Ende Januar. Der spanische Nationalspieler soll Timo Werner in Szene setzen.