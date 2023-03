Wissen, wo die Wagen sind: Ab kommendem Monat sollen alle Streifenwagen in Nordrhein-Westfalen ständig per GPS-Satellitennavigation geortet werden. In den 47 Leitstellen der Polizeipräsidien und Kreispolizeibehörden ist dafür in den vergangenen drei Jahren die Technik aufgerüstet und erprobt worden.