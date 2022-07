Eine Polizistin der Polizei NRW steht vor den Fahrzeugen eines angehaltenen türkischen Hochzeutskorsos in 2019. Foto

Hochzeiten können nicht nur große Gefühle auslösen - sondern auch den Besuch der Polizei. Vor allem lange Autokorsos müssen immer wieder gestoppt werden. Eine Stadt fällt besonders häufig auf.

Bei Einsätzen wegen eskalierender Hochzeiten in Nordrhein-Westfalen stellen Autokorsos für die Polizei weiterhin das Hauptproblem dar. In diesem Jahr habe es zwischen Januar und Juni bereits 37 Einsätze gegeben, bei denen Hochzeiten außer Kontrolle geraten waren, teilte das NRW-Innenministerium auf dpa-Anfrage mit. In 14 Fällen seien Autokolonnen das Problem gewesen.