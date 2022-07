Bei einem Schützenumzug in Düsseldorf ist am Samstagnachmittag ein Pferd tot zusammengebrochen. "Es gab ein großes Verkehrsaufkommen, weil das Tier abtransportiert werden musste", hieß es von der Polizei. Mehrere Straßen seien gesperrt worden. Das Tier sei mit dem Kopf auf den Asphalt aufgeschlagen und gestorben, berichtete der Westdeutsche Rundfunk (WDR) online. Eine Tierärztin war der Polizei zufolge vor Ort. Das Pferd wurde mithilfe eines Feuerwehrkrans angehoben und in einen Container gelegt.