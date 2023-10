Fast neun Monate nach Räumung des Dorfes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier und einer Anti-Kohle-Demo fahndet die Polizei nach zwei weiteren mutmaßlich gewalttätigen Männern. Die beiden Tatverdächtigen sollen am 14. Januar Polizeibeamte angegriffen haben, teilte die Polizei in Aachen am Freitag mit. Sie seien auf Videos "zweifelsfrei als Straftäter festgestellt" worden. Das Amtsgericht Mönchengladbach habe eine öffentliche Fahndung angeordnet.