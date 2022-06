Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisiert, dass das Land Zulagen für Polizeieinsätze in anderen Bundesländern nicht an die Beamten auszahle. So sei für Einsätze in anderen Bundesländern ein Zuschlag von 2,04 Euro pro Stunde vereinbart, der auf die üblichen Zulagen für Sonn- und Feiertagsdienste gezahlt werden müsste. Diesen Zuschlag gebe NRW aber nicht an die Beschäftigten weiter, sagte GdP-Landeschef Michael Mertens der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» (WAZ/Freitagsausgaben).