Nach einem Banküberfall in Neuss fahndet die Polizei nach den zwei flüchtigen mutmaßlichen Tätern. Sie hätten am Mittwoch vermummt und mit Schusswaffe eine Bank betreten, seien an den Tresen gestürmt und hätten die Herausgabe von Bargeld gefordert, teilte die Polizei mit. Zur Zeit des Überfalls seien drei Kunden und zwölf Angestellte in der Bank gewesen. Die beiden Männer flüchteten zu Fuß mit der Beute, eine großangelegte Fahndung brachte zunächst keinen Erfolg. Gesucht werden nun Zeugen.