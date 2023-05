Ein maskierter Räuber hat in der Nacht zum Dienstag ein Fast-Food-Restaurant in Hamm-Mitte überfallen. Dabei forderte er einen der Mitarbeiter unter Vorhalt einer Pistole dazu auf, ihm Bargeld auszuhändigen, wie die Polizei mitteilte. Demnach nötigte der Täter den 36-Jährigen, den Safe zu öffnen. Mit einer Beute von Bargeld in bislang unbekannter Höhe verließ er das Schnellrestaurant danach zu Fuß. Die Polizei fahndete nach dem Vorfall unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Räuber.