Nach den Schüssen mit drei Verletzten im Außenbereich eines Fast-Food-Restaurants in Oberhausen ist ein 40-jähriger Mann vorläufig festgenommen worden. Er soll bei der Tat am Samstagabend anwesend gewesen sein, nicht aber geschossen haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mitteilten. Er befinde sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die Festnahme ist den Angaben zufolge am späten Samstagabend in Gelsenkirchen erfolgt.