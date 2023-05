In Essen ist am Dienstagabend ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Wegen der Fünf-Zentner-Bombe mussten zuvor nach Angaben der Stadt 3645 Anwohner evakuiert werden. Weitere 7500 Menschen mussten sich "luftschutzgerecht verhalten", also in ihren Wohnungen bleiben. Der Blindgänger war bei Sondierungsarbeiten in der Bredowstraße im Südostviertel gefunden worden. Die Sperrungen würden nun nach und nach wieder aufgehoben, teilte die Stadt am Abend mit.